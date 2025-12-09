VENEGONO INFERIORE – Anche lo scorso fine settimana è tornata una delle iniziative più sentite dalla comunità: la consegna dei panettoni agli over 85 del paese. A darne notizia è il gruppo “Venegono che vorrei”, che ha rinnovato la collaborazione con la Pro Loco per raggiungere i 250 anziani del territorio.

La tradizione, che si ripete ogni anno, coinvolge diverse generazioni venegonesi e rappresenta un gesto di vicinanza e augurio in vista delle festività natalizie. I volontari hanno fatto visita agli over 85 consegnando loro un panettone e portando un saluto personale.

L’iniziativa è stata l’occasione per ribadire l’attenzione verso la popolazione più anziana e per condividere un momento di comunità alle porte del Natale.

