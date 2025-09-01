VENEGONO SUPERIORE – INFERIORE – A causa del maltempo, una pianta si è inclinata pericolosamente appoggiandosi ai cavi elettrici in via Kennedy, nella frazione di Pianbosco, nel territorio del comune di Venegono Inferiore, al confine con Venegono Superiore. La situazione ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della zona e il ripristino della viabilità.

Fondamentale è stata l’attività della polizia locale di Venegono Superiore, guidata dal comandante Antonio Borgo, che ha coordinato le operazioni in sinergia con i colleghi di Venegono Inferiore. Ad intervenire i volontari della Protezione civile di Venegono Superiore, seguiti da una squadra dei vigili del fuoco, che ha richiesto il supporto dell’autoscala dei colleghi del comando provinciale di Varese per poter intervenire in sicurezza.

Per tutta la durata dell’intervento la circolazione è stata deviata temporaneamente su una strada bianca parallela, così da consentire le operazioni senza mettere a rischio i passanti. Il lavoro di squadra ha permesso di abbattere rapidamente la pianta e liberare i cavi elettrici, evitando danni più gravi e il rischio di interruzioni del servizio. Un intervento efficace e coordinato, che ha evidenziato la prontezza e la collaborazione tra i diversi corpi coinvolti, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09