VENEGONO SUPERIORE – Un fine settimana di eventi speciali ha segnato l’importante traguardo dei 40 anni dalla fondazione del gruppo alpini di Venegono Superiore. Le celebrazioni si sono svolte venerdì 22 e domenica 24 novembre, coinvolgendo la comunità in momenti di riflessione, memoria e festa.

Venerdì sera, alle 21, la sala consiliare del comune ha ospitato la “Serata della Montagna“, un incontro emozionante che ha visto protagonista Mario Casanova, alpinista e gestore del Rifugio Mantova al Vioz in Val di Sole. Dal 1991, Casanova vive immerso nelle montagne, un ambiente che ha fatto suo sia come rifugista sia come scalatore. Tra le sue imprese più recenti spicca la scalata del Lhotse, la quarta vetta più alta del mondo con i suoi 8.516 metri, affrontata senza l’uso di ossigeno supplementare né il supporto degli sherpa. La sua testimonianza ha affascinato il pubblico, offrendo uno sguardo autentico sulla vita ad alta quota.

Domenica mattina è stato il momento della cerimonia ufficiale, che ha coinvolto autorità, cittadini e associazioni locali. La giornata è iniziata con il ritrovo alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, dove è stata celebrata la messa alle 10.30. Al termine della funzione, i partecipanti hanno formato un corteo accompagnato dal gruppo musicale locale. La processione ha fatto tappa al Parco delle Rimembranze per un momento di omaggio ai caduti, proseguendo poi verso la Casa Alpina al Parco Pratone. Qui, davanti al monumento agli alpini, si sono tenuti gli interventi ufficiali delle autorità.Le celebrazioni si sono concluse in un’atmosfera conviviale: un rinfresco è stato offerto a tutti i presenti per condividere insieme la gioia di questo importante anniversario, ricordando il valore e l’impegno delle “penne nere” nella comunità.

(foto dell’evento)

