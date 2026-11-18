VENEGONO SUPERIORE – Una serata intensa di memoria civile e dialogo tra generazioni ha animato la sala consiliare del comune di Venegono Superiore nella serata di giovedì 12 novembre, in occasione della Giornata del ricordo dei caduti di Nassiriya.

L’iniziativa, intitolata “…Per non dimenticare” e dedicata al valore delle missioni umanitarie, è stata organizzata dall’amministrazione comunale insieme all’ufficio cultura guidato dall’assessore Lelia Mazzotta per rendere omaggio ai carabinieri, ai militari e ai civili che persero la vita nell’attentato.

Dopo il momento solenne della deposizione della corona commemorativa al palazzo municipale, l’incontro è entrato nel vivo con un confronto diretto condotto dal sindaco Walter Fabiano Lorenzin insieme al comandante provinciale dei carabinieri di Varese, il colonnello Alessandro De Vico.

Ad arricchire il dialogo e a renderlo particolarmente partecipato è stata la presenza attiva dei giovani del territorio, rappresentati dal consiglio comunale dei ragazzi e dagli alunni della scuola secondaria “Ferrarin”. Rivolgendosi soprattutto agli studenti, il colonnello De Vico ha condiviso aneddoti ed esperienze legate al servizio e alle operazioni di pace, rispondendo con disponibilità alle numerose domande poste dai ragazzi, incuriositi dal ruolo quotidiano svolto dai militari nei contesti internazionali.

La commemorazione ha registrato una forte partecipazione da parte delle forze dell’ordine, del mondo associativo e della cittadinanza. Accanto all’arma dei carabinieri erano presenti la guardia di finanza, la polizia locale e una rappresentanza della caserma “Ugo Mara”, oltre alle associazioni d’arma del territorio, al gruppo musicale Venegono Superiore e al gruppo Alpini locale. Numerosa anche la presenza dell’associazione nazionale carabinieri, intervenuta con diverse sezioni tra cui quelle di Varese, Saronno, Tradate e Malnate, a testimonianza di una comunità unita nel custodire la memoria e nel trasmetterne il significato alle nuove generazioni.

(foto dell’evento)

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