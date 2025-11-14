VENEGONO SUPERIORE / SARONNO – Il 12 novembre si è svolta a Venegono Superiore la Giornata del ricordo dei caduti di Nassiriya, iniziata con la deposizione della corona commemorativa al palazzo municipale. La cerimonia è stata seguita dall’evento ufficiale organizzato nella sala consiliare, aperto alla cittadinanza.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Roberto Leonardi, presidente dell’associazione nazionale carabinieri della sezione di Varese, il tenente colonnello Luigi Salvioli e Salvatore D’Agostino, già militare di leva impegnato in missioni di pace. Ha partecipato anche il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha introdotto le testimonianze dirette di Giordano Mattiuzzo e Antonio Bison, entrambi operatori di pace. La moderazione è stata affidata all’assessore alla Cultura, Lelia Mazzotta Natale.

Oltre al racconto delle esperienze dei relatori intervenuti, era presente l’arma in servizio rappresentata dal Maresciallo Roma e diverse associazioni nazionali dei carabinieri della zona: oltre a Varese, Malnate e Tradate, era presente anche una delegazione dell’Anc di Saronno.

“Un’evento toccante di grande umanità che ha fatto toccare con mano la cruda realtà della guerra. I carabinieri sono presenti in tutto il mondo e operano anche in scenari di guerra, come il 12 novembre 2003 dove erano presenti a Nassyria per una missione di pace. Prestano servizio per garantire la sicurezza e formare le forze dell’ordine presenti nei posti critici, aiutando inoltre a ristabilire l’ordine e la serenità per i cittadini inelle fasi della ricostruzione”, così si sono espressi i carabinieri della delegazione saronnese.

Un momento dell’incontro è stato dedicato anche alla grande umanità dimostrata soprattutto alle persone che costantemente partono da Venegono Superiore per portare assistenza negli scenari più duri della guerra. All’iniziativa erano presenti il Gruppo Musicale Venegono Superiore e il Gruppo Alpini di Venegono Superiore, che hanno contribuito allo svolgimento della commemorazione.

“Un grazie all’amministrazione comunale e ai relatori per aver reso possibile questo evento”, così gli organizzatori hanno concluso.

