LIMBIATE – È iniziato venerdì sera con grande entusiasmo il “City Beach”, l’evento benefico sportivo che ha trasformato piazza Walter Tobagi in un’arena di sabbia, musica e solidarietà. A dare il via alla manifestazione, venerdì 4 luglio, è stato un coinvolgente DJ set che ha accompagnato l’inizio delle prime partite del torneo 24 ore di beach volley, tra luci colorate e l’energia contagiosa del pubblico.

La notte è trascorsa tra schiacciate, risate e tifo: i partecipanti non si sono fermati un attimo, alternandosi sui campi illuminati per tutta la notte. E oggi, sabato 5 luglio, si continua. Sotto il sole estivo, i giocatori sono pronti a scendere in campo, dando spettacolo in una domenica all’insegna dello sport e della beneficenza.

La manifestazione propone due tornei (entrambi 4×4 misti): il Pro, dedicato agli atleti più esperti e competitivi, e l’Amatoriale, pensato per chi ama il beach volley e vuole divertirsi in un clima rilassato e amichevole.

L’obiettivo è chiaro: offrire un momento di sport e aggregazione con l’unico scopo di fare del bene. E il pubblico ha risposto con entusiasmo, tra applausi, tifo e voglia di condividere una giornata speciale.

Per chi volesse unirsi alla festa, l’ingresso è libero e il divertimento è assicurato. Il programma prosegue per tutta la giornata con match avvincenti, musica, momenti conviviali e tante emozioni sulla sabbia.

