VARESE – Nella giornata odierna, a causa delle intense raffiche di vento che hanno interessato l’intero territorio regionale, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso.

Le criticità maggiori si registrano nella provincia di Varese e nell’area dell’alto lago di Como, dove le condizioni meteo avverse hanno determinato un sensibile incremento delle richieste di intervento. Decine le squadre operative attualmente impegnate per far fronte alle emergenze.

In particolare, nella provincia di Varese si è resa necessaria l’attivazione di un dispositivo di rinforzo con l’invio di squadre di supporto dai comandi dei vigili del fuoco di Milano, Monza e Como, al fine di garantire la tempestiva gestione delle numerose segnalazioni.

Gli interventi riguardano principalmente la rimozione di piante abbattute, che in alcuni casi hanno provocato l’interruzione della viabilità, nonché la messa in sicurezza di coperture lesionate e altri elementi pericolanti. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

(foto: alcuni interventi dei vigili del fuoco nella giornata odierna)

26032026