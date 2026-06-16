SARONNO – Zucchine, lattughe, biete, basilico e cetrioli sono i primi prodotti già disponibili al Campo di Oz, il progetto di agricoltura sociale nato alla Cascina Colombara. Con l’avvio dei raccolti entra ora nel vivo anche la possibilità per i cittadini di acquistare direttamente gli ortaggi coltivati nel campo e sostenere così l’iniziativa.

In questa fase iniziale sono disponibili zucchine, lattughe canasta, salanova e gentilina, biete verdi e colorate, porri, basilico e cetrioli. Nelle prossime settimane arriveranno anche cicorie, cipolle, melanzane, pomodori, peperoni, peperoncini, patate, mini angurie, broccoli, cavoli e diverse varietà di zucca. La disponibilità varierà naturalmente in base alla stagione e all’andamento delle coltivazioni.

La formula scelta dal progetto è quella della spesa settimanale. I cittadini possono prenotare un sacchetto misto da circa tre chilogrammi composto da quattro-sei varietà di ortaggi di stagione, sia da consumare crudi sia da cucinare. È possibile richiedere più sacchetti per lo stesso nucleo familiare in base alle proprie esigenze.

Non è prevista la scelta delle singole verdure o delle quantità. Il contenuto cambia di settimana in settimana seguendo ciò che il campo produce. Un sistema che permette di valorizzare la stagionalità e di creare un legame diretto tra chi coltiva e chi acquista.

Per restare aggiornati sulle disponibilità e accedere alle prenotazioni è necessario iscriversi alla newsletter inviando una mail a [email protected]. Attraverso un modulo dedicato sarà possibile indicare la frequenza con cui si desidera ricevere la spesa.

Il prezzo previsto è inferiore a 3 euro al chilogrammo, leggermente al di sotto della media rilevata nei punti vendita del territorio. Chi aderisce al progetto si impegna a ritirare la propria spesa per almeno quattro settimane consecutive, salvo periodi di vacanza o assenze concordate.

Il ritiro avviene il venerdì pomeriggio alla sede della cooperativa Ozanam in via G. Ferraris 27. Sono disponibili diverse modalità di pagamento: carta, bancomat, bonifico bancario, Satispay e contanti al momento del ritiro.

Che cos’è il Campo di Oz

Il Campo di Oz è un progetto di agricoltura sociale sviluppato nell’ambito di A.S.S.E. – Agricoltura Sociale per una Saronno Ecologica, finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale Ozanam, capofila dell’iniziativa, insieme alla Bottega Il Sandalo e alla cooperativa Il Granello, con il supporto di Semplice Terra e del Comune di Saronno.

Alla Cascina Colombara vengono coltivati ortaggi locali e di stagione secondo principi agroecologici. Oltre alla produzione agricola, il progetto punta a favorire l’inclusione lavorativa, l’ortoterapia e la partecipazione della comunità, unendo sostenibilità ambientale, attenzione alle persone e valorizzazione del territorio.

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