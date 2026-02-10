SARONNO – Una chiesa gremita, centinaia di persone anche all’esterno e un lungo applauso all’arrivo del feretro. Questa mattina l’ultimo saluto a Emanuele Accomando è stato accompagnato da una partecipazione grande e composta, segno dell’affetto che circondava il giovane.

Davanti alla chiesa erano schierate le sue amate Vespe, insieme a decine di auto e moto, molte personalizzate, a ricordare la sua passione per i motori. Gli amici hanno indossato magliette con le foto di Emanuele e dell’amico Michele, mentre uno striscione dedicato ai due ragazzi accoglieva chi arrivava. Decine di palloncini hanno colorato il piazzale.

All’interno, uno dei momenti più intensi è stato l’intervento della fidanzata, salita sul pulpito per ricordare il loro legame e i sogni condivisi. Al termine della celebrazione, gli amici hanno portato la bara a spalla fino all’esterno della chiesa.

Poi il saluto finale: palloncini liberati in cielo, fuochi d’artificio e il rombo di moto e auto. Il corteo, aperto dalle Vespe, ha accompagnato il feretro verso il cimitero tra il silenzio e la commozione di tutti i presenti.

