CISLAGO – ORIGGIO – GERENZANO – È stato Andrea Busnelli presidente di Confcommercio Ascom Saronno a consegnare i riconoscimenti ai fiduciari dei diversi comuni per le attività commerciali che hanno illuminato il Natale 2024 con le loro vetrine, conquistando l’apprezzamento di clienti e concittadini con una vera e propria pioggia di voti.

Il concorso delle vetrine natalizie, organizzato da Confcommercio Ascom Saronno e la media partner de ilSaronno, ha registrato un successo senza precedenti. In soli quindici giorni, sono stati espressi ben 1.930 voti per premiare la creatività e l’impegno dei commercianti di Cislago, Gerenzano e Origgio.

Il titolo di vetrina più votata in assoluto è andato a Mary’s Flowers di Cislago, che ha conquistato i cuori con un allestimento originale e coinvolgente dedicato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. A Gerenzano, il riconoscimento è stato assegnato a Busnelli Sas con la sua vetrina con elfi di Babbo Natale tra lucine e attrezzi. Vetrina artistica e “dipinta” anche per il primo classificato di Origgio che è stato il Civico 1 Bar Tabaccheria. A Cislago, escludendo il vincitore assoluto, hanno conquistato più voti gli allestimenti dorati e scintillante di Synergy Style che si è aggiudicato il titolo di più votata a livello cittadino.

L’iniziativa è stata l’occasione di un confronto con commercianti e fiduciari che ha confermato la grande partecipazione all’iniziativa tanto che il presidente di Confcommercio Andrea Busnelli ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel valorizzare il commercio locale e creare un senso di comunità. “Ringraziamo tutti i commercianti per il loro straordinario impegno e i clienti per la partecipazione così calorosa che ha reso unico questo concorso. Pensiamo già una seconda edizione per l’anno prossima con la disponibilità ad aprire a tutti i comuni del Saronnese”.

Il contest delle vetrine natalizie si conferma quindi un appuntamento di grande successo, capace di unire creatività, spirito natalizio e promozione del territorio.

