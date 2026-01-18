CISLAGO – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO Oltre mille voti, quattro comuni coinvolti e una grande partecipazione che ha attraversato tutto il periodo delle feste. Si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione la premiazione del concorso delle vetrine natalizie del Saronnese, un’iniziativa che ha saputo unire creatività, spirito di comunità e sostegno concreto al commercio di vicinato.

L’edizione di quest’anno ha visto l’adesione di quattro comuni: Origgio, apripista del progetto e primo a credere nell’iniziativa, insieme a Gerenzano, Cislago e Uboldo la new entry. Un percorso condiviso che ha trasformato le vie dei paesi in un vero itinerario natalizio fatto di luci, colori e allestimenti curati, capaci di coinvolgere residenti e visitatori.

Dal primo dicembre fino alla vigilia di Natale sono stati oltre mille i voti espressi dai clienti, chiamati a scegliere le vetrine più belle. A conquistare il titolo di vetrina più votata in assoluto è stata Beauty Planet di Uboldo, che ha raccolto il maggior numero di preferenze sull’intero territorio.

Per quanto riguarda i singoli comuni, il primo posto è andato a Civico Uno per Origgio, Busnelli Materiali Edili per Gerenzano, Cinzia Curvy Couture per Cislago e parrucchiera Nice per Uboldo. Quattro realtà diverse, accomunate dall’attenzione ai dettagli e dalla capacità di trasmettere l’atmosfera del Natale attraverso le proprie vetrine.

Durante la consegna delle targhe, il presidente Andrea Busnelli ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa con un ringraziamento sentito: “Grazie a tutti i commercianti che hanno partecipato con entusiasmo e ai clienti che hanno votato. Insieme avete reso il Natale più bello, vivo e condiviso nei nostri paesi”.

Un concorso che ha dimostrato come la collaborazione tra negozianti e cittadini possa diventare un vero motore di comunità, capace di arricchire le feste e rafforzare il legame con il territorio.

