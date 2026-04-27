BOLLATE – Dalla festa internazionale di alta gioielleria alle riprese di uno dei film più attesi: Villa Arconati torna protagonista tra moda, cinema e cultura, confermandosi una delle location più suggestive del territorio alle porte di Milano.

Negli ultimi mesi la dimora storica ha attirato l’attenzione internazionale con due eventi molto diversi ma ugualmente rilevanti. Da una parte la serata firmata Bulgari, che ha presentato la collezione “Eclettica” con la partecipazione di volti noti come Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal e Dua Lipa. Dall’altra il set del nuovo capitolo de Il Diavolo veste Prada, che ha scelto proprio la villa per alcune delle sue scene più esclusive.

Le riprese, mantenute riservate fino agli ultimi giorni, hanno coinvolto ambienti simbolo della residenza: la Corte Nobile, lo scalone d’onore e la Sala di Fetonte. Nel cast tornano Meryl Streep e Anne Hathaway, affiancate da Stanley Tucci e dalla new entry Simone Ashley. La trama resta riservata, ma i primi trailer hanno già mostrato scorci riconoscibili della villa.

La scelta della location non è casuale. Nata nel Seicento per volontà di Galeazzo Arconati, la dimora è pensata come un sistema unico dove architettura, arte e natura dialogano tra loro. Nel tempo ha assunto il soprannome di “piccola Versailles” lombarda, grazie alla combinazione tra giardino all’italiana e influenze francesi.

Oggi la villa si estende su ambienti monumentali e su un parco di oltre dodici ettari, tra viali alberati, fontane e scenografie naturali. Un contesto che si presta non solo alla visita, ma anche a eventi e produzioni di alto livello.

La gestione è affidata alla Fondazione Augusto Rancilio, che cura restauri, attività culturali e aperture al pubblico. La stagione di visite va da fine marzo a metà dicembre, con percorsi liberi e guidati.

Il ritorno sotto i riflettori con cinema e grandi eventi conferma una tendenza: Villa Arconati non è solo un luogo storico, ma uno spazio attivo, capace di adattarsi e raccontare storie diverse. Un equilibrio tra passato e presente che continua ad attirare produzioni internazionali e pubblico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09