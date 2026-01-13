SOLARO – Ha debuttato domenica, in una splendida giornata di sole, la prima edizione del Mercatino Vintage del baratto e dell’usato che ha animato Solaro, richiamando un pubblico numeroso e variegato. Fin dalle prime ore del mattino, visitatori e appassionati hanno visitato le bancarelle, trasformando l’area in un vivace punto di incontro all’insegna dello stile retrò e della convivialità.

Abiti vintage, accessori originali e oggetti ricchi di storia hanno attirato l’interesse di curiosi e collezionisti, confermando il crescente successo di questo tipo di iniziative.

Il bel tempo ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento, creando un’atmosfera piacevole e rilassata che ha invitato i visitatori a soffermarsi, scambiare impressioni e riscoprire il fascino del passato. Il mercatino si è confermato non solo come occasione di acquisto, ma anche come momento di socialità e valorizzazione del riuso e della sostenibilità.

E’ stata espressa dagli organizzatori, Pro Loco Solaro, una grandissima soddisfazione e dai partecipanti, che hanno registrato una grande affluenza e un riscontro più che positivo. Un successo che lascia ben sperare per le prossime edizioni e che conferma il Mercatino Vintage come appuntamento ormai immancabile nel calendario degli eventi locali.

