L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva dall’accompagnamento musicale e canoro che ha suscitato molti applausi. Alla tuba Sebastiano Lipari, al trombone Giuseppe Alberti, al corno Giovanni Todaro e alla tromba Domenico Arena hanno dato una cornice solenne all’intera celebrazione. A loro si è unito il coro “Aurora” di Caronno Pertusella, diretto dal maestro Andrea Arnaboldi, molto apprezzato dai presenti per l’intensità delle esecuzioni e la qualità dell’interpretazione.

Durante la messa, a cui hanno partecipato tutte le autorità cittadine, sono stati ricordati i caduti dell’Arma e coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, un momento accolto dal silenzio raccolto delle tante persone presenti. Per la compagnia carabinieri di Saronno anche questa edizione della ricorrenza è stata un segno di vicinanza della città, che ha voluto testimoniare il proprio legame e la propria gratitudine.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

