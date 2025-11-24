SARONNO – Una celebrazione partecipata e intensa ha riempito il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove la comunità si è ritrovata per onorare la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei carabinieri. Sabato 22 novembre il santuario in via Varese era gremito: militari in servizio e in congedo, autorità, associazioni e tanti cittadini hanno preso parte alla messa officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni e promossa dalla compagnia carabinieri di Saronno guidata dal maggiore Annalisa Menga.
Lascia un commento