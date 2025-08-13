VIZZOLA TICINO – Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte Canale, a Vizzola Ticino, per un salvataggio tanto delicato quanto insolito: un cervo era infatti rimasto intrappolato nelle acque del canale, incapace di risalire l’argine ripido e scivoloso.

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che avevano notato l’animale in evidente difficoltà. Sul posto è giunta una squadra dei pompieri, che ha rapidamente valutato la situazione, individuando il punto più sicuro per avvicinarsi senza spaventare ulteriormente il cervo. L’operazione di recupero non è stata semplice: con l’ausilio di corde e imbragature, i vigili del fuoco hanno lentamente guidato l’animale verso una scala di accesso, riuscendo infine a portarlo in salvo.

Una volta tratto a riva, il cervo è stato affidato alle cure di un veterinario per un controllo completo. Nonostante la grande stanchezza e lo spavento, l’animale non sembrerebbe aver riportato lesioni gravi e, dopo le verifiche sanitarie, potrà essere reintrodotto nel suo habitat naturale.

