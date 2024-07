CARONNO PERTUSELLA – Ieri sera, sabato 6 luglio, durante la mezzanotte bianca di Caronno è stata scoperta in via Adua la nuova panchina d’artista l’ultima che completa il progetto del Did che ha coinvolto tutti i Comuni del Saronnese.

Presenti il sindaco Marco Giudici, degli artisti dell’associazione “Giocare con l’arte” che l’hanno realizzata con la supervisione di Enzo Cremone del presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli e del vicepresidente Fabio Paticella.

Tanti gli applausi e gli apprezzamenti quando è stato scoperto il tema della panchina ossia il romanzo di Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” con citazioni del film e anche la celebre “Vola solo chi osa farlo”.

“Il tema scelto – avevano avuto modo di anticipare gli artisti – racchiude in sé un duplice messaggio, potente ed educativo: da una parte il rispetto, la salvaguardia e la protezione del Pianeta, dell’ambiente e del territorio e dall’altra un messaggio che parla d’amore, di generosità, cura e solidarietà, un invito ad aprirsi alla diversità, che è caratteristica universale”.

