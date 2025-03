CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Ets Caronno è in scia delle prime, nel campionato maschile di volley serie B, grazie alla vittoria in trasferta nello scorso fine settimana scontro Novi, la partita è finita 1-3. Un risultato che consente alla formazione caronnese di continuare a correre per un piazzamento di vertice nella graduatoria.

Riviviamo il match della Rossella Ets Caronno con le immagini di Giovanni Pini.

Risultati

20′ giornata: Volley Parella-Ciriè 1-3, Alto Canavese-Ag Milano 3-0, Novi-Rossella Ets Caronno 1-3, Val Chisone-Garlasco 1-3, Miretti Limbiate-Impresind Desio 3-0, Yaka Malnate-Vero Monza 1-3, Pallavolo Saronno-Sant’Anna Torino 0-3.

Classifica

Miretti Limbiate 45 punti, Ciriè, Pallavolo Saronno e Garlasco 41, Rossella Ets Caronno 37, Parella Torino 35, Yaka Malnate e Vero Monza 31, Sant’Anna 29, Novi 28, Alto Canavese 27, Impresind Desio 16, Val Chisone 9, Ag Milano 6.

