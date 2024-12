CARONNO PERTUSELLA – Nella serie B del volley maschile le formazioni della zona vanno tutte benissimo: Saronno prima, Limbiate terza e subito dietro la Rossella Caronno che lo scorso weekend ha vinto in trasferta contro l’Ag Milano, incontro che riviviamo nelle foto di Giovanni Pini. Per i caronnesi una vittoria pesante anche in termini di classifica, visto che restano nella scia delle primissime, con 19 punti all’attivo.

Risultati

10′ giornata: Ag Milano-Rossella Ets Caronno 0-3, Ciriè-Miretti Limbiate 1-3, Alto Canavese-Sant’Anna 3-1, Pallavolo Val Chisone-Vero Volley Monza 1-3, Yaka Malnate-Pallavolo Saronno 0-3, Novi-Impresind Desio 0-3, Parella Torino-Garlasco 2-3.

Classifica

Pallavolo Saronno 24 punti, Garlasco 22, Miretti Limbiate 21, Ciriè e Rossella Ets Caronno 19, Alto Canavese 16, Yaka Malnate e Vero Monza 15, Sant’Anna e Novi 14, Impresind 8, Ag Milano 4, Val Chisone 3.

16122024