DESIO – Dopo la delusione dell’esordio per la rimonta subita da Vero Volley eccola la prima vittoria in campionato per la pallavolo Caronno di coach Gervasoni sul campo difficile di Desio.

I gialloblù sono riusciti a portare a casa i tre punti dopo un match sofferto durato 4 set.

Dopo un primo parziale perso al cardiopalma i ragazzi di Gervasoni, hanno letteralmente dominato il secondo grazie soprattutto a un’ottima fase muro difesa ( sono stati ben 7 messi a segno dai caronnesi in questo parziale).

Nei due set successivi, nonostante la partenza aggressiva dei brianzoli, i gialloblù si sono armati di pazienza e riuscendo a rimontare e chiudere la pratica in entrambi i casi.

Primo successo questa stagione per Caronno dunque, che sale così a quota 4 punti in classifica agguantando i cugini saronnesi sconfitti contro Cirié.

Prossimo impegno per i caronnesi è previsto per sabato prossimo 20:00 in casa per il derby contro Limbiate, unica squadra insieme a Cirié a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Per le foto si ringrazia Giovanni Pini di nonsolovolley.it

