CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per la Pallavolo Rossella Caronno che sabato sera in casa ha travolto il Sant’Anna Torino, 3-0 ((25-18, 25-16 e 25-9), nella fase 2 dei playoff di serie B maschile. Il traguardo del passaggio in A3 è ora quanto mani vicino: si deciderà nella gara in programma mercoledì a Trento contro la formazione locale, chi vince potrà brindare al salto di categoria.

I caronnesi – in un palasport davvero pieno di tifosi – sabato hanno dato vita ad una prestazione decisamente convincente contro il Sant’Anna, che qui riviviamo grazie alle foto di Giovanni Pini di nonsolovolley.it

