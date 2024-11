CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Ets Caronno questo fine settimana è tornata alla vittoria, dopo il derby preso con Saronno è infatti giunta, nella 7′ giornata del campionato di volley maschile serie B, la vittoria casalinga contro l’A.S. Novi, 3-2. Riviamo il match giocato al palasport di via Uboldo a Caronno Pertusella sabato sera, nelle immagini di Giovanni Pini.

Nel post partita a fare il punto è il capitano dei caronnesi, Michele Crusca: 17 punti per lui con un bel 82% in ricezione e 38% in attacco più 3 muri. “Penso che chi ha visto la partita, si sia divertito. Per noi è una ulteriore iniezione di fiducia, contro una squadra difficile come il Novi – fa notare Crusca – Speravo in un 3-1 ma abbiamo fatto qualche errore di troppo. A volte anche noi ci mettiamo del nostro: siamo una squadra giovane, c’è da lavorare ed andremo in trasferta contro l’Alto Canavese il prossimo fine settimana con il giusto morale”.

24112024