CARONNO PERTUSELLA – Mentre la classifica della serie B maschile di volley inizia a sgranarsi, le formazioni locali si preparano al prossimo turno di regular season, sarà la 7′ giornata. Sabato in casa alle 21, palasport di viale Europa, la Rossella Ets Caronno ospita il Novi mentre la capolista Pallavolo Saronno se la vedrà a San Mauro Torinese, alle 18, con i locali del Sant’Anna Tomcar. Per il Miretti di Limbiate trasferta al Pertini di via Milano a Desio contro l’Impresind, alle 21.

Nel turno precedente la sconfitta della Rossella Caronno nel derby in trasferta con la Yaka Malnate (incontro che qui rivediamo nella fotogallery di Giovanni Pini), il successo interno della Pallavolo Saronno sul Vero Volley Monza e la sconfitta interna del Limbiate contro Garlasco.

Classifica

Pallavolo Saronno e Ciriè 14 punti, Novi 13, Sant’Anna e Garlasco 11, Alto Canavese, Parella Torino e Miretti Limbiate 10, Yaka Malnate e Monza 9, Rossella Caronno 8, Impresind 3, Val Chisone e Ag Milano 2.

