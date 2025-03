CARONNO PERTUSELLA – Le belle immagini di Giovanni Pini per rivivere la vittoria del weekend della Ets Rossella Caronno Pertusella, nel derby contro Yaka Malnate, un netto 3 a 0.

Dopo un periodo di difficoltà e tre sconfitte consecutive, i gialloblù hanno dunque finalmente ritrovato la strada della vittoria. Il match si è aperto con un primo set estremamente combattuto, in cui entrambe le squadre hanno dato il massimo. I ragazzi di coach Gervasoni hanno dimostrato grande determinazione, riuscendo a chiudere il set con un sofferto 28 a 26, grazie a una serie di giocate spettacolari e ad un ottimo lavoro di squadra.

Nel secondo parziale, Caronno ha preso il controllo della partita, mostrando un gioco fluido e organizzato. I ragazzi caronnesi sono riusciti a dominare il set, chiudendo 25 a 20 e aumentando la loro fiducia in campo. Il terzo set ha visto un inizio promettente per Crusca e compagni, che si sono portati avanti di quattro punti (10-6). Tuttavia, Yaka ha trovato il modo di pareggiare i conti (14-14). Nonostante il momento di difficoltà, i gialloblù hanno mantenuto la calma e hanno mostrato grande carattere, riuscendo a conquistare finalmente il set e chiudere la partita. Questa vittoria segna una ripresa importante per Caronno, che potrà affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e fiducia.