CIRIE’ – Riviviamo con le immagini di Giovanni Pini l’appuntamento di sabato con il volley maschile di serie B: in uno degli scontri di alta classifica, in Piemonte vittoria dei padroni di casa del Ciriè sulla Rossella Ets Caronno. Pur avendo mostrato un buon livello di intensità e determinazione, i gialloblù del club caronnese non sono riusciti a concretizzare le occasioni e a mettere in difficoltà un avversario apparso solido e ben organizzato.

Ciriè-Ets Rossella Caronno 3-0

(25-20/25-21/26-24)

Classifica

In classifica, Limbiate prima con 49 punti, Ciriè ora seconda con 47 punti, seguono Garlasco a quota 46, Pallavolo Saronno a 44, Parella Torino 41, Rossella Caronno 40 ed a seguire le altre.

06042025