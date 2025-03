CARONNO PERTUSELLA – Netto successo interno per la Rossella Ets Caronno che grazie alla vittoria casalinga nel weekend contro l’Alto Canavese (nelle immagini di Giovanni Pini) resta nelle zone alte della graduatoria. Continua a guidare la classifica in solitaria Limbiate, pur perdendo in casa contro Malnate mentre per la Pallavolo Saronno si registra un netto successo a Desio.

Risultati

21′ giornata serie B maschile: Ag Milano-Ciriè 0-3, Rossella Ets Caronno-Alto Canavese 3-1, Sant’Anna Tomcar-Val Chisone 3-0, Miretti Limbiate-Yaka Malnate 2-3, Impresind Desio-Pallavolo Saronno 0-3, Vero Monza-Parella Torino 1-3.

Classifica

Miretti Limbiate 45 punti, Ciriè, Pallavolo Saronno e Garlasco 41 punti, Rossella Ets Caronno 37, Parella Torino 35, Sant’Anna 32, Yaka Malnate e Vero Monza 31, Novi 28, Alto Canavese 27, Impresind Desio 18, Val Chisone 9, Ag Milano 6.

(foto Giovanni Pini: le immagini della vittoria casalinga della Rossella Ets Caronno sabato sera)

31032025