CARONNO PERTUSELLA – Al Natale le formazione di volley locali che partecipano al campionato di serie B maschile arrivano tutte in alta classifica. Nell’ultima giornata prima delle festività, l’undicesima giornata giocata lo scorso fine settimana, è arrivato il passo falso a sorpresa della Pallavolo Saronno in casa contro Parella Torino, un netto 0-3. Mentre la Miretti Limbiate ha vinto, come da pronostico, contro il Novi: 3-1. Netta affermazione anche per la Rossella Ets Caronno che di fronte al proprio pubblico ha battuto 3-0 il Val Chisone, incontro che riviviamo in questa fotogallery con le immagini di Giovanni Pini.

Risultati

11′ giornata: Garlasco-Ag Milano 3-2, Sant’Anna-Ciriè 3-1, Vero Volley Monza-Alto Canavese 2-3, Rossella Ets Caronno-Val Chisone 3-0, Pallavolo Saronno-Parella Torino 0-3, Miretti Limbiate-Novi 3-1, Impresind Desio-Yaka Malnate 0-3.

Classifica

Pallavolo Saronno, Miretti Limbiate e Garlasco 24 punti, Rossella Caronno 22, Ciriè e Parella 19, Yaka Malnate e Alto Canavese 18, Sant’Anna 17, Vero Volley Monza 16, Novi 14, Impresind Desio 8, Ag Milano 5, Val Chisone 3.

(foto: le immagini della gara fra Rossella Caronno e Val Chisone)

24122024