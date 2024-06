TRENTO – Serata indimenticabile, anzi storica per il volley locale, quella appena trascorsa. Battendo 1-3 in trasferta la formazione dell’Unitrento, la Ets Rossella Pallavolo Caronno ha coronato il proprio sogno, ovvero la promozione in serie A3. È il più alto traguardo mai raggiunto da una formazione di volley della zona. Un traguardo meritatissimo per i caronnesi, che già lo inseguivano da alcune stagioni e che in questa hanno sempre dimostrato di essere protagonisti.

A Trento, la compagine di Caronno ha vinto anche l’ultima partita della seconda fase dei playoff, dove la Rossella non ha davvero mai sbagliato un colpo.

(foto di Gianni Pini di nonsolovolley.it)