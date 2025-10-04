SARONNO – Binari pieni di persone, bandiere al vento e cori che hanno risuonato in tutta la città. Venerdì 3 ottobre la città di Saronno è stata attraversata, animata e bloccata da presidi e cortei a sostegno della popolazione palestinese e contro il blocco della Sumud Flottila.

Colori, volti e bandiere sui binari: le immagini della nostra lettrice Giulia raccontano la mattinata di mobilitazione: gli studenti seduti sui binari con la chitarra in mano, i grandi drappi con i colori della Palestina che sventolano tra i binari, la folla compatta davanti al municipio, la luce calda del mattino che attraversa le bandiere.

Una fotogallery che restituisce tutta l’energia e la determinazione di chi ha scelto di manifestare in modo pacifico, riempiendo le strade e la stazione di voci e simboli di solidarietà. Immagini che diventano racconto, fissando l’attimo in cui Saronno si è fermata, tra cori, striscioni e speranza di pace.

