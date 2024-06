CARONNO PERTUSELLA – Volti e azioni di gioco della Rheavendors Caronno impegnata oggi, 5’ turno di ritorno del campionato di softball serie A1, nell’importante gara a Castelfranco Veneto contro le locali Thunders. Obiettivo delle caronnesi quello di conquistare entrambe le partite in calendario per tenere il “contatto” con il Pianoro che le ha appena superate a quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff.

Nelle immagini di Giovanni Pini, le atlete della Rhea impegnate lo scorso fine settimana contro l’Inox Team Saronno, incontro spettacolare ma sfortunato per le caronnesi che nell’occasione uscirono sconfitte in entrambi i match in programma.

Classifica.

Mkf Bollate (23 vittorie – 1 sconfitta, .958); Inox Team Saronno (20-4, .833); Italposa Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (14-8, .636); Rheavendors Caronno (11-11, .500); Macerata (10-14, .417); Thunders (5-17, .227); Bertazzoni Collecchio (5-19, .208); Pubbliservice Old Parma (2-22, .083).

(foto di Gianni Pini nonsolovolley.it)

