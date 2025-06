SARONNO – Scatti che raccontano la forza, la determinazione e la magia di una sfida lunga un giorno intero. Le foto di Fabio Mitrano, socio Gap Saronno, immortalano lo spirito della 24 per un’ora, la staffetta organizzata dal Gap Saronno che per 24 ore ha trasformato la pista del Colombo Gianetti in un’arena di emozioni.

Dalla partenza sotto una pioggia di coriandoli colorati, al passaggio dei testimoni tra generazioni, sorrisi, sudore e tenacia: ogni immagine è un frammento di una grande impresa collettiva. Atleti esperti, amatori, giovani e veterani hanno corso fianco a fianco, mossi dallo stesso slancio, lungo l’anello rosso della pista.

In primo piano anche l’inclusione, con le carrozzine spinte dai compagni e il calore dei volontari a bordo pista. Un racconto corale fatto di gambe in movimento e cuori all’unisono.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09