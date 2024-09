MONZA – Weekend straordinario al Gp di Monza per la Ferrari di Leclerc che riesce a trionfare in casa, imponendosi sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. A raccontare l’intera manifestazione automobilistica con le sue foto, a partire dalle prove, il sedicenne saronnese Giovanni Vittuozzo, che ringraziamo per i suoi scatti.

(foto di Giovanni Vituozzo)

