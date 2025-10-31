CERIANO LAGHETTO – Ceriano Laghetto diventa il regno di Halloween: zucche, traverstimenti e tante caramelle per la manifestazione più spaventosa dell’anno. L’evento ha avuto inizio intorno alle 16.30 nella biblioteca del paese: i bambini dai 6 anni in su si sono trovati protagonisti di un’avventura nella “biblioteca infestata”. Si tratta di una caccia al tesoro che si svolgerà tra la biblioteca e il parco del Giardinone, opportunamente allestito a tema e aperta dalla merenda offerta dal Comitato genitori.

La serata continuerà al centro civico Dal Pozzo al Centro Civico, a partire dalle 19,30 ci sarà l’appuntamento con “Una cena da paura”, riservato ai bambini e nel corso della quale ci sarà anche lo spettacolo del Mago Valery.

Prossimo appuntamento sabato 8 novembre, un appuntamento speciale dedicato agli adulti, in Biblioteca: “Aperitivo con delitto”, con inizio alle 19,30. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati a 24. Per questo è necessaria l’iscrizione entro il 5 novembre, chiamando il numero 0296661347 o inviando una mail a [email protected] laghetto.mb.it

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09