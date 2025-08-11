news

SARONNO – È Alessandro Merlotti, autore della rubrica 2000 battute, il protagonista dell’edizione speciale de Il tempo di un caffè, il format estivo di ilSaronno. Stavolta, la tazzina è dedicata a chi, settimana dopo settimana, ha risvegliato curiosità e memoria con storie dimenticate o sorprendenti: perché 2000 battute, come ci spiega lui stesso, è molto più di uno spazio fisso del mercoledì.

“È nata come un’idea semplice, di condivisione – racconta Merlotti –. Alcune storie le conoscevo già, altre le ho incontrate leggendo o ascoltando. Volevo restituirle in modo diretto e accessibile”. Il nome della rubrica nasce proprio da questo intento: offrire testi brevi e scorrevoli. “In origine doveva essere un limite massimo, per non appesantire la lettura online – spiega – poi, ironia della sorte, è diventato un minimo. Alcune storie sono così dense che contenerle è quasi impossibile”.

La forza della rubrica è anche nella varietà degli argomenti: episodi locali inediti, fatti nazionali dimenticati, spunti dal passato che parlano al presente. “Negli ultimi tempi ho iniziato a consultare gli archivi digitali: Corriere della Sera, Cronaca Prealpina, annate tra fine Ottocento e 1945. Si chiama ‘spoglio dei quotidiani’, e significa sfogliare pagina dopo pagina, a caccia di dettagli”.

Tra le edizioni “preferite” di Merlotti della sua rubrica cita quella dedicata ai venditori di mughetti milanesi, e la storia di Giovanni Maritano, saronnese morto in una colluttazione a Caronno nel 1893. “Vedere la sua tomba al cimitero e poi riuscire a trovare un tassello della sua vicenda è stato emozionante. Anche altri appassionati di storia locale mi hanno ringraziato: erano anni che cercavano informazioni su di lui”.

Ma 2000 battute è anche uno spazio vivo, aperto ai lettori. “Sono arrivate richieste, appunti, proposte. È bello vedere che chi legge partecipa, corregge, suggerisce. Alcuni hanno chiesto un pezzo sulla frazione Dal Pozzo di Saronno: sto cercando di raccogliere informazioni per farlo”.

Durante l’estate, la rubrica si prende una pausa dalla scrittura, ma non sparisce: “Nel mese di agosto – anticipa Merlotti – stiamo pubblicando alcune immagini storiche e curiose. Una piccola variazione, ma sempre nello spirito di 2000 battute“.

La ripresa è fissata per mercoledì 3 settembre. E le anticipazioni non mancano: “Negli ultimi spogli ho lavorato su quotidiani degli anni ’70. È impressionante notare quanto l’atmosfera degli ‘anni di piombo’ si avvertisse anche nelle cronache locali. Terrorismo, violenza, paura: sarà un ciclo interessante”. E continuerà l’attenzione allo sport.

