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SARONNO – Prima il cielo nerissimo, poi i potenti tuoni: prima grandinata dell’anno oggi a Saronno, un po’ fuori stagione considerando che è solo il 25 marzo. E‘ iniziata alle 19.45 ed è durata alcuni minuti, ed ha investito non tutta ma parte della città (centro, alcune aree della periferia sud), in alcune zone ci si è limitati alla pioggia molto intensa. Non si ha notizia di eventuali danni, e d’altra parte i chicchi sono apparsi di modeste dimensioni.

Passata questa perturbazione, la situazione entro le 21 dovrebbe stabilizzarsi ed il cielo in nottata dovrebbe tornare sereno, quando però potrebbe innastarsi una situazione di vento relativamente intenso.

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(foto e video: la grandinata a Saronno nel tardo pomeriggio di martedì)

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