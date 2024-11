news

CARONNO PERTUSELLA – L’associazione Insieme Donna di Caronno Pertusella, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha organizzato nel tardo pomeriggio di oggi 25 novembre un flash mob in piazza Sandro Pertini al quale hanno partecipato numerosi cittadini del paese.

Durante la manifestazione, iniziata alle 17.30 di fronte la stazione ferroviaria di Caronno, i partecipanti, tutti vestiti di nero in ricordo di tutte le vittime dei femminicidi degli ultimi anni, hanno mostrato ai passanti e ai pendolari appena scesi dai treni numerosi cartelloni rossi che riportavano alcuni frasi dette da uomini contro le donne tipiche della violenza psicologica di genere tra cui “se mi lasci ti uccido” e “sei troppo scollata”. Oltre ai cartelloni, l’associazione ha portato in piazza Sandro Pertini anche un cuore rosso composto da numerosi tacchi rossi, simbolo della lotta delle donne contro la violenza di genere.

“Siamo contenti della partecipazione che c’è stata oggi, per noi è importante sensibilizzare e continuare con questa battaglia sulla situazione femminile”. Queste le parole della presidente Nicoletta Maria e la vice presidente Gabriella Palma dell’associazione Insieme Donna di Caronno Pertusella, presente da ben diciannove anni nel territorio per sensibilizzare l’importante tema della violenza di genere, visto soprattutto il triste numero di femminicidi avvenuti anche quest’anno. Concludono la presidente Maria e la vice Palma riguardo al flash mob: “Ogni anno, in occasione del 25 novembre, organizziamo un’iniziativa diversa, quest’anno, a differenza degli scorsi, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione qui davanti la stazione per coinvolgere più persone possibili. Nei prossimi giorni coinvolgeremo anche i ragazzi della scuola media di Caronno Pertusella tramite delle lezione sull’educazione alla sessualità, uno dei temi fondamentali della nostra associazione”.

guarda tutte le foto 17



25 novembre, le foto del flash mob Caronno Pertusella contro la violenza sulle donne

