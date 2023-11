news

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Si terranno domani mattina sabato 25 novembre alle 10,30 alla chiesa di Sant’Alessandro di Caronno Pertusella, i funerali di Lino Castaldo, il 52enne ex calciatore dell’Fbc Saronno e dell’Equipe Garibaldi che è deceduto mercoledì mattina, a seguito di un malore che l’ha colpito mentre era al lavoro.

La notizia ha preso fatto il giro della città di Saronno e del mondo sportivo, lasciando tutti senza parole. Pasqualino, detto Lino, aveva sempre vissuto a Saronno ed aveva esordito nella squadra del quartiere Prealpi portando avanti per tutta la vita la sua passione per il calcio. Aveva giocato anche nell’Fbc Saronno quando militava in serie C e nell’ultimo periodo si dedicava con passione alla squadra Equipe Garibaldi, dove aveva giocato e di cui fanno parte il figlio e il fratello.

Non a caso la società saronnese ha già annunciato che domenica giocherà con il lutto al braccio, dopo aver sospeso gli allenamenti appena appresa la notizia.

