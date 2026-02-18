news

SARONNO – Solidarietà alla residente e disponibilità ad una mobilitazione pacifica se non arriveranno interventi concreti. È quanto emerso dalla conferenza stampa dedicata alla vicenda dell’uomo che vive abusivamente nell’area della Cascina Colombara, con l’intervento di Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione Sos Italia Libera.

Bocedi ha spiegato il senso della propria presenza a Saronno, sottolineando la vicinanza alla donna che da mesi denuncia una situazione di paura e disagio. “La mia presenza qui vuol dire portare solidarietà ad Alessandra, minacciata da troppo tempo nella sua tranquillità. È una nonna, ci sono dei bambini, e non può continuare a vivere in queste condizioni”.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche l’intervento del deputato Riccardo De Corato, che presenterà un’iniziativa parlamentare per sollecitare l’attenzione del Governo sulla vicenda e valutare i provvedimenti necessari.

Bocedi ha ribadito il rispetto per il lavoro delle forze dell’ordine e delle istituzioni. “Io rispetto la legge, rispetto la Polizia di Stato, rispetto i carabinieri e tutto quello che è stato fatto. La nostra intenzione è muoverci sempre nel rispetto delle regole”.

Allo stesso tempo ha chiarito che, in assenza di soluzioni, l’associazione è pronta a promuovere una manifestazione simbolica e pacifica. “Se nessuno interviene siamo pronti a organizzare una piccola manifestazione pacifica a Saronno. Le persone disponibili sono tante e l’obiettivo è sostenere Alessandra. Con margherite e luci per far sentire la nostra vicinanza a chi vive una situazione così incredibile.

Nel suo intervento Bocedi ha ribadito la necessità di un intervento rapido per garantire sicurezza e serenità alla residente. “Alessandra non può continuare a vivere con la paura e con il timore di possibili ritorsioni. Serve una soluzione concreta alla situazione”.

“Io ho paura la mia vita è completamente stravolta – ha detto Alessandra Zampa vittima delle minacce – continua a farmi i gesti di tagliarmi la gola, le minacce e gli insulti. Sono delusa dalla sindaca che davvero non mi ha davvero mai aiutato e sostenuto”.

