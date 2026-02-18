news

SARONNO – Solidarietà alla residente, chiarimenti sulle azioni del Comune e una critica alla ricostruzione mediatica della vicenda. Sono questi i punti centrali della conferenza stampa convocata dalla sindaca Ilaria Pagani sul caso del richiedente asilo che da mesi vive nell’area della Cascina Ferrara.

“La finalità di questa conferenza stampa è spiegare come sono andate le cose, perché quanto emerso su giornali e trasmissioni televisive non è completo”, ha esordito la prima cittadina, esprimendo subito la vicinanza alla donna coinvolta: “Come amministrazione voglio ribadire prima di tutto la solidarietà alla signora e a quello che sta accadendo”.

Sul piano amministrativo e giudiziario, Pagani ha ricordato i passaggi ancora aperti: “Stiamo attendendo l’esito del procedimento giudiziario in corso e anche quello della commissione sulla richiesta di asilo politico, che è in capo alla Questura”.

La sindaca ha poi sottolineato il confronto costante con le istituzioni: “Mi sono confrontata più volte con il prefetto e proprio questa mattina abbiamo avuto un incontro con prefetto, questore e forze dell’ordine. Hanno confermato che i passi avviati dall’amministrazione seguono le procedure previste”.

Uno dei passaggi più netti ha riguardato il servizio della trasmissione “Fuori dal coro”. “Siamo stati intervistati dalle 13 alle 15,30. Di tutta l’intervista sono andati in onda 30 secondi, la parte finale. Dopo due ore e mezza di disponibilità mi sembra una rappresentazione molto faziosa e strumentale”.

Infine, la replica alle critiche politiche e il richiamo ai limiti delle competenze del Comune: “Si sta cercando di strumentalizzare questa situazione dicendo che il sindaco non fa il suo, ma certe attività non sono del sindaco. Il controllo del territorio e la repressione spettano in gran parte alle forze dell’ordine, che stanno facendo la loro parte”.

