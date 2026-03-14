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SARONNO – “Ha scelto Saronno e ha saputo essere una guida discreta”. Con queste parole la sindaca Ilaria Pagani ha ricordato monsignor Angelo Centemeri durante il funerale celebrato nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Nel messaggio rivolto alla comunità, la prima cittadina ha voluto sottolineare il legame profondo tra il sacerdote e la città, ricordando come la sua presenza abbia accompagnato per decenni la vita religiosa e civile del territorio. Dopo i venticinque anni da prevosto, Centemeri aveva deciso di rimanere a Saronno continuando il suo servizio come cappellano alla casa di riposo Gianetti.

“Nel suo cammino sacerdotale, come prevosto di Saronno per venticinque anni, e poi, nei successivi diciannove, come cappellano della casa di riposo Gianetti, ha scelto ancora Saronno. Ha saputo essere guida, ascolto e presenza”.

La sindaca ha ricordato anche lo stile pastorale del sacerdote, fatto di attenzione alle persone e di una presenza costante accanto alla comunità nei momenti più importanti della vita.

“Chi lo ha incontrato ricorda la sua capacità di stare accanto alle persone con semplicità, con uno sguardo attento e parole che sapevano incoraggiare”.

Nel suo messaggio Pagani ha sottolineato come il ministero di Centemeri abbia lasciato un segno profondo nella comunità cittadina, andando oltre i ruoli e gli incarichi. Un segno costruito giorno dopo giorno con il servizio e con la testimonianza.

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