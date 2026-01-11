news

SARONNO – È una figura profondamente legata alla comunità saronnese quella di don Piergiorgio Solbiati, per tutti don Giorgio, sacerdote bustocco scomparso domenica 11 gennaio a Varese dopo una lunga malattia. Il suo nome resta indissolubilmente legato a Saronno, dove ha lasciato un segno duraturo sia nella vita parrocchiale sia nelle esperienze educative di intere generazioni.

Nato a Busto Arsizio il 1 giugno 1939, don Piergiorgio Solbiati è stato ordinato sacerdote nel 1965 dall’arcivescovo Giovanni Colombo. Due anni dopo, nel 1967, è arrivato a Saronno come vicario alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, primo incarico pastorale che lo ha legato in modo stabile alla città. Qui ha seguito da vicino i gruppi giovanili e le famiglie, diventando in breve una figura di riferimento riconosciuta e stimata.

Proprio negli anni saronnesi nasce uno dei progetti più significativi del suo ministero: la Casa saronnese al Brocon. Nel 1977 la struttura in zona Brocon–Monte Agaro, a Castello Tesino in Trentino, viene acquistata e diventa la casa delle colonie estive della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Un luogo pensato per i ragazzi, la crescita comunitaria e il contatto con la montagna, che per decenni ha accolto generazioni di giovani saronnesi. Don Giorgio vi è tornato anche nel 2017 per una giornata di festa, molto partecipata e ricordata con emozione.

Il suo percorso pastorale è poi proseguito fuori città. Dal 1983 al 1998 è stato parroco di San Giovanni Battista a Desio e decano del decanato cittadino. Dal 1998 al 2015 ha guidato le parrocchie di Luino e Colmegna, dove ha promosso interventi di restauro, fondato un asilo nido e avviato una scuola di teologia per laici.

Dal 2015 si era trasferito a Varese, alla parrocchia di Casbeno, continuando il ministero e l’impegno culturale. A Saronno, il suo nome resta legato a una stagione intensa della vita parrocchiale e a quella Casa del Brocon che ancora oggi rappresenta un pezzo di memoria collettiva della città.

