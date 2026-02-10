news

GARBAGNATE – È stata lei, Anna, la prima ad uscire dalla chiesa davanti alla bara di Emanuele portata a spalla dagli amici. Tra le lacrime, stringendo una sua fotografia, ha assistito all’ultimo saluto che centinaia di persone hanno voluto dedicare a Emanuele Accomando, il 24enne morto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio nel tragico incidente avvenuto in viale Europa a Saronno. È stata sempre Anna a leggere in chiesa il messaggio più atteso e toccante della celebrazione.

Davanti a una chiesa gremita e a molti presenti anche all’esterno, la giovane ha ripercorso la loro storia, iniziata quando erano ancora ragazzi e cresciuta nel tempo tra momenti difficili, scelte diverse e un legame che non si è mai spezzato. “Siamo cresciuti insieme e non ci siamo mai persi davvero. Non abbiamo mai smesso di sentirci e di esserci l’uno per l’altra”.

Nel suo ricordo ha parlato dei traguardi condivisi, delle tappe della vita affrontate fianco a fianco e dei sogni per il futuro, tra cui il desiderio di costruire una famiglia. Ha ricordato la sua sensibilità, la capacità di aspettare e rispettare, e un affetto che negli anni è rimasto solido nonostante tutto.

Il messaggio si è trasformato anche in un invito rivolto a familiari e amici a restare uniti, custodendo ciò che Emanuele ha lasciato: la capacità di volersi bene e di trovare la forza di andare avanti. “Quando l’amore è vero non finisce. Le persone così non si perdono davvero e dobbiamo farci forza per restare uniti e sorridere anche quando sembra impossibile”.

