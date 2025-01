news

UBOLDO – E’ arrivato dalla Camera dei deputati l’omaggio all’impegno di Piero Zucca. Tra i tanti messaggi di cordoglio delle ultime ore, anche da parte degli assessori regionali, l’intervento del deputato Andrea Pellicini, che ha voluto ricordare con parole commosse Piero Zucca, figura centrale della comunità di Uboldo e Origgio, scomparso all’età di 65 anni. Zucca, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Uboldo e responsabile della Protezione civile per i due comuni, è stato descritto come una persona di straordinaria rettitudine e dedizione. Questo il discorso integrale pronunciato da Pellicini:

“Mi duole comunicare a quest’aula che è mancato Piero Zucca, presidente del circolo territoriale di Uboldo di Fratelli d’Italia e responsabile della Protezione civile dei comuni di Uboldo e Origgio. Una persona perbene, onesta, sempre pronta ad aiutare gli altri, impegnato nella collettività appunto nella protezione civile. Un uomo davvero prezioso per il suo territorio. Io volevo ricordarlo in quest’aula e dirmi onorato di aver fatto parte con lui del nostro partito ma soprattutto, come ho detto, è stato sempre impegnato per la collettività. Lo salutiamo, gli mandiamo un ultimo abbraccio e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.”

Zucca si è spento lunedì scorso, colpito da un malore improvviso mentre si trovava in Municipio per una riunione. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano e ricoverato in rianimazione, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto. La sua generosità non si è fermata neanche in quest’ultimo momento: Zucca aveva deciso di donare i propri organi, un gesto che ha coinvolto oltre 40 medici in una complessa operazione notturna, salvando diverse vite.

Grande il cordoglio espresso dalle comunità di Uboldo e Origgio, che ricordano Zucca come un pilastro della Protezione civile e un uomo sempre disponibile e generoso. L’amministrazione comunale di Uboldo ha definito la sua scomparsa “un vuoto incolmabile.”

I funerali si terranno domani, venerdì 17 gennaio, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo.

