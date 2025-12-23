news

SARONNO – “Questo progetto ci piace e vogliamo che parta”. Con queste parole la sindaca Ilaria Pagani ha chiuso, a notte inoltrata, la lunga seduta del consiglio comunale che ha portato all’adozione del Programma integrato di intervento in variante al Pgt per l’area ex Isotta Fraschini.

Nel suo intervento finale, registrato al termine dei lavori e condiviso nel video, la prima cittadina ha voluto ribadire il senso politico della scelta compiuta dalla maggioranza, chiarendo che l’adozione non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso ancora aperto. “Non è la fine del progetto, ma l’avvio di una fase nuova”, ha sottolineato, respingendo l’idea che si tratti di una delega in bianco o di un atto calato dall’alto.

Pagani ha richiamato il lavoro svolto dagli uffici comunali e il confronto tecnico che ha accompagnato la costruzione del Piano, evidenziando come l’obiettivo sia quello di dare sostanza a una visione di rigenerazione urbana che restituisca alla città una delle sue aree più complesse e strategiche. Al centro del progetto, ha ricordato, ci sono qualità urbanistica, servizi pubblici, spazi verdi, mobilità dolce e funzioni formative, in un disegno che punta a integrare il nuovo quartiere con il tessuto esistente.

Nel passaggio più politico dell’intervento, la sindaca ha anche fatto riferimento al dibattito acceso delle ultime settimane, tra aula consiliare e social, osservando come il tema della rigenerazione urbana sia condiviso a parole da molti, ma diventi divisivo quando si passa agli atti concreti e alle responsabilità delle decisioni. Una riflessione che ha accompagnato la scelta di andare avanti nonostante le critiche e le richieste di stop arrivate dalle opposizioni.

L’intervento si è chiuso con un ringraziamento agli uffici, ai tecnici e a tutti i soggetti coinvolti nel percorso, ribadendo la volontà dell’Amministrazione di presidiare politicamente le prossime fasi dell’iter e di accompagnare il progetto nel confronto con cittadini, associazioni e istituzioni sovraordinate.

