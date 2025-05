news

SARONNO – “Una coalizione civica, tre liste, cinquantuno candidati e tanta passione”: così Luca Amadio ha aperto la serata dedicata alla presentazione della sede elettorale e dei volti della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Novella Ciceroni.

QUI LA DIRETTA

Una serata di festa e condivisione quella che si è svolta per lanciare ufficialmente la campagna delle liste Obiettivo Saronno, Saronno Sicura e Idea Futuro. A introdurre la serata è stato proprio Amadio, che ha sottolineato come la nascita della coalizione rappresenti un passaggio naturale per chi condivide l’obiettivo di rendere Saronno “più attrattiva e sicura”.

Nel suo discorso, Amadio ha ribadito la distanza da logiche di partito, affermando che “la stabilità non viene dai partiti, ma dalle persone, dalla gente fra la gente”. E ha aggiunto: “Le liste civiche parlano con tutti e rispondono solo ai cittadini, non ai vertici di partito”.

Non è mancata una critica all’attuale frammentazione del centrosinistra: “Ci siamo stupiti nel vedere che oggi si presentano due coalizioni divise, che stanno già litigando in piena campagna elettorale. Come potrebbero governare unite domani?”.

Amadio ha poi insistito sull’importanza di un voto consapevole, definendo quello alla coalizione civica come un “voto utile”. “Oggi – ha spiegato – votare Obiettivo Saronno, Saronno Sicura o Idea Futuro significa scegliere un progetto concreto, coeso e credibile. Le divisioni degli altri schieramenti rischiano di disperdere i voti: chi vuole davvero un cambiamento deve puntare su di noi”.

A seguire, spazio ai candidati delle tre liste, chiamati sul palco per farsi conoscere dal pubblico. L’orgoglio è stato forte nel ricordare che il programma elettorale è stato scritto a più mani, da tutti i 51 candidati, “a dimostrazione dello spirito civico e partecipativo del progetto”.

La conclusione è stata affidata a Novella Ciceroni, la candidata sindaco, che ha raccolto l’applauso dei presenti come simbolo di un’alternativa credibile e coesa alla politica tradizionale.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09