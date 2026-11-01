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SARONNO – Un albero che cresce direttamente dalle gradinate dello stadio Colombo Gianetti. lato via Cattaneo. È la curiosa immagine che arriva dallo storico impianto sportivo comunale, dove la vegetazione è riuscita a farsi spazio tra le strutture in cemento destinate agli spettatori. Una presenza insolita, che non passa inosservata e che pone anche qualche interrogativo sullo stato di manutenzione delle gradinate. Le radici, crescendo, potrebbero infatti provocare nel tempo danni alla struttura, rendendo necessario un intervento.

Lo stadio Colombo Gianetti rappresenta un punto di riferimento per generazioni di sportivi saronnesi e continua a ospitare le partite del Fbc Saronno e altre manifestazioni. L’albero spuntato sugli spalti è così diventato un piccolo simbolo della necessità di prestare attenzione anche ai dettagli nella cura di un impianto che fa parte della storia cittadina.

Le immagini mostrano una situazione decisamente particolare: là dove dovrebbero trovare posto i tifosi, oggi cresce anche un albero.

01112026