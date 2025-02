news

TURATE – Questa sera giovedì 13 febbraio sul palco dell’Ariston si accendono le luci della finale di Sanremo Giovani, e tra i protagonisti c’è anche Alex Wyse, il talento emergente di Turate, pronto a giocarsi tutto con la sua “Rockstar”. Dopo aver conquistato il pubblico e la giuria nella semifinale, Alex ora sogna la vittoria.

Il trionfo nella semifinale

Nella serata di ieri, Alex Wyse ha regalato una performance memorabile, imponendosi come finalista grazie alla sua energia e alla carica emotiva di “Rockstar”. Il giovane artista ha calcato il palco con grande sicurezza, aprendo lo show con una presenza scenica magnetica. Il suo look audace – pantaloni rossi a vita alta e camicia smanicata azzurra con collo alto – ha aggiunto carattere alla sua esibizione, sottolineata da un gioco di luci che ha reso il momento ancora più suggestivo. Il verdetto non ha lasciato dubbi: Alex ha conquistato pubblico e giuria, guadagnandosi di diritto un posto nella finalissima di questa sera.

Chi è Alex Wyse

Il pubblico lo ha conosciuto nel 2021 grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove ha raggiunto la finale e posto le basi per una carriera in continua ascesa. Tra i suoi successi più celebri ci sono “Senza chiedere permesso”, scritta per lui da Michele Bravi, e “La mia canzone per te”, creata insieme a Ermal Meta. Dopo Amici, ha pubblicato l’EP “Non siamo soli” e l’album “Ciò che abbiamo dentro”, certificato disco d’oro. Le collaborazioni con Ermal Meta e Sophie and The Giants hanno consolidato il suo profilo artistico, mentre la sua fanbase continua a crescere: il suo profilo Instagram conta oltre 425mila follower. Con “Rockstar”, Alex Wyse punta a consacrarsi definitivamente tra i grandi della musica italiana.

Come funziona il verdetto

Questa sera, la finale della categoria Nuove Proposte vedrà Alex Wyse sfidare Settembre, in gara con “Vertebre”. Il vincitore verrà deciso attraverso il voto combinato di tre giurie: il televoto del pubblico peserà per il 34%, la giuria della sala stampa, TV e web per il 33% e la giuria delle radio per il restante 33%. Un sistema che lascia ampio margine alle preferenze del pubblico, ma che tiene conto anche del giudizio della critica e delle emittenti radiofoniche.

L’appuntamento è per questa sera: Alex Wyse è pronto a stupire ancora. Riuscirà il talento di Turate a coronare il suo sogno e a salire sul palco dei Big? Il verdetto è nelle mani del pubblico e delle giurie, ma una cosa è certa: comunque vada, Alex ha già vinto il cuore di tantissimi fan.

Inoltre, Alex Wyse insieme agli altri quattro semifinalisti sarà in tour a maggio negli Stati Uniti e in Canada, un’occasione straordinaria per portare la sua musica oltre i confini italiani e conquistare nuovi pubblici.

