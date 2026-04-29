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SARONNO – Un complimento che si trasforma in scontro: è quanto accaduto in consiglio comunale durante la discussione sul bilancio consultivo, con un acceso botta e risposta tra la sindaca Ilaria Pagani e il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi sul tema dei servizi sociali.

Tutto nasce dall’intervento del consigliere di minoranza, che ha indicato proprio i servizi sociali e le politiche giovanili come una delle poche note positive dell’azione amministrativa. Azzi ha elogiato il lavoro dell’assessore Matteo Fabris, sottolineando l’uso corretto del concetto di “inclusione” con attenzione alla disabilità e parlando di politiche “in crescita e professionalmente impattanti”, non solo in continuità con il passato.

Parole che hanno però innescato la reazione della prima cittadina. La sindaca, che nel precedente mandato aveva la delega proprio ai servizi sociali, ha interpretato l’intervento come una critica al lavoro svolto negli anni precedenti. “Non le permetto di dire che non è stato fatto niente per la disabilità perché lei non sa nemmeno che cosa abbiamo fatto” ha replicato con toni decisi.

Il confronto si è rapidamente acceso con Azzi che pure senza microfono acceso ha tentato di replicare alla sindaca interrompendola. Il presidente del consiglio comunale Francesco Licata è intervenuto richiamando formalmente Azzi e invitandolo a smettere di interrompere l’intervento della sindaca: “Al prossimo richiamo esce”, è stato l’avvertimento rivolto al consigliere mentre continuava a rivolgersi direttamente a Pagani.

A quel punto Azzi ha chiesto la parola per una “questione personale”, spiegando che le sue parole erano state fraintese. “Sindaca la invito a leggere il verbale ed ascoltare con maggior attenzione ho detto esattamente il contrario… mi sembra che l’azione dei servizi sociali non sia solo in continuità, ma che si stia ulteriormente rafforzando” ha chiarito, ribadendo il giudizio positivo.

Nonostante il tentativo di chiarimento, la sindaca ha mantenuto la propria posizione, sostenendo che un giudizio che descrive l’attuale azione come qualcosa di nuovo rischia di non riconoscere il lavoro svolto negli anni precedenti. Uno scambio che ha segnato uno dei momenti più tesi della seduta, portando al centro dello scontro politico il tema delle politiche sociali.

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