news

SARONNO – “C’è ancora riservatezza su questo argomento perché alcune verifiche, alcune indagini sono ancora in corso”. È con parole misurate ma chiare che Tino Volpi, presidente del consiglio di amministrazione del Teatro Giuditta Pasta, ha fatto riferimento alle difficoltà che la fondazione ha dovuto affrontare negli ultimi mesi, intervenendo durante la serata di presentazione della nuova stagione.

Il riferimento va all’ammanco scoperto a febbraio 2024, quando una banca locale ha segnalato al Teatro Giuditta Pasta una serie di debiti non registrati nei bilanci. Da quel momento, su incarico del consiglio di amministrazione, sono partite le prime verifiche amministrative e contabili interne che hanno portato alla luce gravi irregolarità. L’indagine, affidata alla Guardia di Finanza di Saronno, ha ricostruito un danno economico di circa 440 000 euro accumulato tra il 2017 e il 2023, attribuito a una dipendente contabile. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe intascato circa 350 000 euro dalla biglietteria non registrando gli incassi, oltre 80 000 euro attraverso prelievi in contanti con la carta aziendale e 7 200 euro con l’uso di assegni. Tra le spese personali figurano anche viaggi e acquisti online. La fondazione ha presentato una denuncia penale il 26 febbraio 2024, seguita da un secondo esposto a marzo. A oggi è aperta anche una causa civile per il recupero delle somme e un risarcimento per danno d’immagine, con una segnalazione alla Corte dei Conti effettuata il 16 luglio 2024.

Volpi ha parlato di “criticità”, che si sono riflesse “su una situazione economica o patrimoniale compromessa”. Un passaggio necessario per spiegare il contesto da cui riparte il teatro, che – ha assicurato – ha scelto un nuovo percorso: “Il teatro ha fatto le sue scelte, ha scelto una via nuova da percorrere”.

Parole pronunciate davanti a un pubblico numeroso, alle autorità e agli sponsor che da tempo affiancano l’attività del Giuditta Pasta. Volpi ha voluto ringraziare chi ha sostenuto il teatro, in particolare “il Comune di Saronno che è il socio fondatore che ci ha sostenuto in queste vicissitudini” sottolineando il valore del legame tra l’ente culturale e la città.

Infine, un accenno al confronto con il pubblico: “Abbiamo ricevuto, diciamo, delle soddisfacenti opinioni di tante persone, tanti suggerimenti e tante critiche o alcune critiche che comunque abbiamo ricevuto e riceveremo”.

Parole che hanno accompagnato l’inaugurazione ufficiale della stagione, segnata dalla volontà di guardare avanti con consapevolezza, trasparenza e partecipazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09