LAZZATE – Il presidente del consiglio regionale Federico Romani lunedì sera ha partecipato a Lazzate (MB), presso il centro sportivo “Gianni Brera”, alla presentazione della stagione sportiva 2025/2026 della società calcistica dell’Ardor Lazzate 1973.

Fondata nel 1973 dall’allora Parroco Don Antonio Galli che scelse la denominazione “Ardor” per indicare, appunto, l’ardore con cui sarebbero scesi in campo i calciatori in maglia gialloblù, l’Ardor Lazzate oggi conta più di 350 atleti tesserati, 40 allenatori, 23 squadre e 3 campi da gioco e di allenamento.

La prima squadra, allenata da Ferdinando Fedele, milita stabilmente, ormai da quindici anni nel girone A del campionato di Eccellenza, ma la società gialloblù è un modello di gestione anche per il settore giovanile: è, infatti, Scuola Calcio Élite della FIGC e Centro di Formazione Atalanta.

“Questi numeri – ha sottolineato Federico Romani – sono il risultato di una programmazione sportiva attenta, di una struttura societaria consolidata e di un settore giovanile forte e numeroso. È grazie a questo mix che l’Ardor Lazzate, in mezzo secolo di storia, è diventato un punto di riferimento importante per l’intero territorio brianzolo e per il calcio giovanile lombardo, fornendo un contributo determinate alla crescita e allo sviluppo della comunità.”

Alla presentazione della stagione sportiva della squadra gialloblù, oltre al Presidente Luca Lo Cicero e al Direttore generale Federico Marangoni, hanno partecipato il Sindaco di Lazzate Andrea Monti e il Sindaco di Rovellasca (CO) Sergio Zauli. Testimonial della serata Laura Giuliani, portiere del Milan Women e della nazionale italiana.In rappresentanza dell’assessore regionale Alessandro Fermi, è intervenuta Federica Bernardi.

In occasione della presentazione della stagione sportiva, Federico Romani è sceso sul prato del centro sportivo “Gianni Brera” con la maglia della squadra del Consiglio regionale per affrontare in un’amichevole il team dei giornalisti.

Per la cronaca la vittoria, dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto, è andata ai giornalisti che hanno battuto la squadra del Presidente Romani per 6 a 5.

