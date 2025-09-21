news

SARONNO – Un pubblico numeroso e attento ha accompagnato l’inaugurazione della mostra fotografica “Segni e tracce, il mondo di ieri a Saronno” al Mils, dove non sono mancati applausi e apprezzamenti per il fotografo Edio Bison. Scatti e dettagli hanno catturato i presenti, colpiti non solo dagli sguardi e dalle atmosfere immortalate, ma anche dall’alta qualità della stampa delle immagini.

Tra le autorità presenti la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo e Nicola Gilardoni, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata. Presenti anche Andrea Mazzocotelli, responsabile del comitato Tpl Nodo di Saronno, Gigi Biffi della Proloco e Lucia Saccardo dell’Unitre a testimoniare il forte interesse della comunità per l’iniziativa.

Nel suo intervento la sindaca Ilaria Pagani ha sottolineato il valore delle fotografie come patrimonio collettivo: “Queste immagini ci ricordano quello che è stato Saronno e ci offrono spunti su ciò che potrà diventare la nostra città. È un patrimonio che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi”. La prima cittadina ha poi lanciato una proposta: “Mi piacerebbe che questa mostra diventasse stabile a Saronno, che le foto restassero a disposizione non solo in queste giornate ma anche successivamente”.

